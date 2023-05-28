Сколько клубники можно съесть в день для сохранения здоровья

Сколько клубники можно съесть в день для сохранения здоровья
Фото: unsplash.com
Ягода считается невероятно полезной

Даже диетологи не видят ничего плохого в употребленнии клубники в больших количествах. Они утверждают, что в ягоде практически нет вредных сахаров, которые приводят к скачку уровню глюкозы в крови. Более того, клубника может улучшить работу нервной системы, но переедать ее тоже не стоит.

Максимально допустимой суточной нормой употребления ягоды является примерно 250 гр. Если съесть больше, то могут возникнуть проблемы с ЖКТ. Также особо внимательными нужно быть при наличии аллергии и при питании ребенка – при первом появлении реакции следует обратиться за помощью к специалистам.

Однако если соблюдать все правила, клубника станет для человека источником клетчатки, пектинов, витаминов группы В, С, А, РР, железа, калия, йода, магния, фосфора, кальция, цинка и органических кислот.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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