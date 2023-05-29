Что мешает сбросить жир с живота: медик раскрыл "тихого врага" организма

Что мешает сбросить жир с живота: медик раскрыл "тихого врага" организма
Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
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Питание в этом случае - лишь следствие, а не причина

Эндокринолог и кардиолог Алексей Житов назвал кортизол "тихим врагом", который мешает человеку похудеть. Когда в организме гормон стресса скапливается в избытке, человек, внешней стройный, начинает копить жиры в области живота.

Жито указал, что такое явление можно назвать "кортизоловым животом" – когда жировые отложения на других участках тела, кроме живота, вовсе отсутствуют.  При превышении допустимой нормы кортизол вредит организму.

Разрушается мышечная ткань, человек испытывает перманентный стресс. Из-за переживаний человек употребляет больше жирной пищи и алкоголя – как следствие, растет объем абдоминального и подкожного жира.

Источник: Актуальные новости ✓ Надежный источник
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