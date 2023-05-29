Диетолог назвал самый вредный вид мяса

Диетолог назвал самый вредный вид мяса
FrankHoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
И рассказал, что может стать альтернативой

Врач-диетолог Андрей Бобровский назвал наиболее вредный вид мяса – оказалось, что таковым является красное, а прежде всего, свинина. В ее составе содержится максимальное количество насыщенных жиров, способствующих развитию атеросклероза, провоцирующего инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения.

Современный человек, указывает медик, умирает чаще всего от выше перечисленных болезней. Диетологи же рекомендуют изучить такое явление, как "кавказский парадокс" – жители высокогорья на Кавказе употребляют большое количество жирного красного мяса.

Однако едят они мясо не взрослых баранов, а ягнят, у которых преобладают "хорошие" жиры. Фактически, мясо барашка красное, однако полезное по составу жиров.

Источник: Радио Спутник ✓ Надежный источник
новости партнеров

Между Россией и Турцией произошел конфликт

Российская сторона отказалась от посредничества турков по Украине

Диверсанты снова напали на территорию России

Есть погибшие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей