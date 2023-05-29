Диетолог назвал самый вредный вид мяса

И рассказал, что может стать альтернативой

Врач-диетолог Андрей Бобровский назвал наиболее вредный вид мяса – оказалось, что таковым является красное, а прежде всего, свинина. В ее составе содержится максимальное количество насыщенных жиров, способствующих развитию атеросклероза, провоцирующего инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения.

Современный человек, указывает медик, умирает чаще всего от выше перечисленных болезней. Диетологи же рекомендуют изучить такое явление, как "кавказский парадокс" – жители высокогорья на Кавказе употребляют большое количество жирного красного мяса.

Однако едят они мясо не взрослых баранов, а ягнят, у которых преобладают "хорошие" жиры. Фактически, мясо барашка красное, однако полезное по составу жиров.