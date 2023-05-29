Туроператоры зафиксировали рост интереса россиян к поездкам в Европу

За прошлый год страны ЕС выдали гражданам России почти 700 тыс. виз

Вице-президент Российского союза туристической индустрии Дмитрий Горин, в 2022 году страны Шенгена выдали для путешественников из РФ 687 тыс. виз, включая многоразовые. Речь идет о 17 странах.

Наиболее популярны на европейском направлении у россиян Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия.

Горин указал, что популярен у россиян и Израиль из-за прямого авиасообщения, передает МИР24.