Туроператоры зафиксировали рост интереса россиян к поездкам в Европу

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Вице-президент Российского союза туристической индустрии Дмитрий Горин, в 2022 году страны Шенгена выдали для путешественников из РФ 687 тыс. виз, включая многоразовые. Речь идет о 17 странах.
Наиболее популярны на европейском направлении у россиян Италия, Испания, Греция, Франция, Австрия, Венгрия.
Горин указал, что популярен у россиян и Израиль из-за прямого авиасообщения, передает МИР24.
Больше всего атак было совершено на Киев