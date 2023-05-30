Как уберечь сердце от старости

Диета - лишь один из столпов

Как правило, после 50 лет функциональные возможности организма снижаются. Берут начало инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность. Чтобы купировать риски, нужно отсрочить старость, указала кардиолог Анна Кореневич.

Недостаточно отказа от алкоголя и никотина. Необходимы ежедневные физические нагрузки – напрасно многие скептически относятся к призывам медиков больше и чаще двигаться.

"Важно много двигаться. Чем больше движения, тем меньше изнашивается сердце, как это парадоксально ни звучит", – указывает Кореневич.

Еще один важный фактор – сбалансированное питание. Больше овощей и фруктов с водой, меньше сладкого.