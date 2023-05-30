Британка сбросила 21 килограмм за три месяца и поделилась секретом

Однако столкнуться с такими причинами для диеты никто не захочет

48-летняя жительница Лондона Джейн Грант сбросила 21 килограмм всего лишь за три месяца. Женщина начала резко набирать вес после пандемии. Времени на себя не хватало. Питалась тем, что было доступнее всего: бургерами, пиццей и пастой.

Чувствовала Джейн себя при этом отвратительно: ощущала постоянную сонливость, не успевала следить за дочкой, не участвовала в семейных делах. Постоянно думала о еде, хотя знала, что находится в группе риска развития сахарного диабета. И во время обследования в больнице худшее подтвердилось: сахарный диабет второго типа.

После этого женщина исключила жирную пищу и начала употреблять сбалансированные коктейли, постное мясо и овощи. За три месяца британка сбросила больше 20 кг. А при повторном анализе оказалось, что заболевание перешло в стадию ремиссии.