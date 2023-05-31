Кардиолог назвал первые признаки инфаркта

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Врач Филипп Капылов утверждает, что нужно внимательно относиться к собственному состоянию, поскольку некоторые проявления могут говорить об угрозе возникновения инфаркта миокарда.
Первые тревожные симптомы проявляют себя в виде тяжести, которая отдает в руку, шею, челюсть, спину и лопатку. Затем человек начинает по-особому чувствовать собственное сердцебиение. Также может появиться отдышка.
Если в области сердца появилась резкая боль, которой раньше не было, то человек должен незамедлительно обратиться к медикам. Также кардиолог подчеркнул, что важно не пропускать приемы сердечных лекарств, чтобы не допустить развития проблем.
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