Кардиолог назвал первые признаки инфаркта

При всех проявлениях нужно обязательно обратиться за медпомощью

Врач Филипп Капылов утверждает, что нужно внимательно относиться к собственному состоянию, поскольку некоторые проявления могут говорить об угрозе возникновения инфаркта миокарда.

Первые тревожные симптомы проявляют себя в виде тяжести, которая отдает в руку, шею, челюсть, спину и лопатку. Затем человек начинает по-особому чувствовать собственное сердцебиение. Также может появиться отдышка.

Если в области сердца появилась резкая боль, которой раньше не было, то человек должен незамедлительно обратиться к медикам. Также кардиолог подчеркнул, что важно не пропускать приемы сердечных лекарств, чтобы не допустить развития проблем.