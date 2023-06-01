Россиянам назвали рецепт "самой правильной" окрошки

Никакого майонеза и колбасы

Окрошка на кефире с добавлением нежирного мяса, свежих овощей и зелени в среднем снижает калорийность блюда примерно на 20-30 процентов, указывает диетолог Антонина Стародубова.

Специалист отмечает, что вместо колбасы и ветчины лучше покрошить в суп отварное нежирное мясо – индейку или цыпленка. А сметана или йогурт ничем не хуже майонеза.

В аутентичном рецепте окрошки всегда присутствует несладкий квас. Однако в таком случае вам придется побегать в поиске более-менее достойного варианта из магазинных полок. Что касается хлеба, то лучше всего выбрать ржаной.

"В среднем одна порция блюда составляет 350-400 граммов и обладает сравнительно небольшой калорийностью 260-300 ккал. C учетом того, что летом, особенно в жаркую погоду, окрошка может быть единственным блюдом обеда, то порцию можно немного увеличить", – указала диетолог.