Россиянам назвали рецепт "самой правильной" окрошки

Россиянам назвали рецепт "самой правильной" окрошки
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Никакого майонеза и колбасы

Окрошка на кефире с добавлением нежирного мяса, свежих овощей и зелени в среднем снижает калорийность блюда примерно на 20-30 процентов, указывает диетолог Антонина Стародубова.

Специалист отмечает, что вместо колбасы и ветчины лучше покрошить в суп отварное нежирное мясо – индейку или цыпленка. А сметана или йогурт ничем не хуже майонеза.

В аутентичном рецепте окрошки всегда присутствует несладкий квас. Однако в таком случае вам придется побегать в поиске более-менее достойного варианта из магазинных полок. Что касается хлеба, то лучше всего выбрать ржаной.

"В среднем одна порция блюда составляет 350-400 граммов и обладает сравнительно небольшой калорийностью 260-300 ккал. C учетом того, что летом, особенно в жаркую погоду, окрошка может быть единственным блюдом обеда, то порцию можно немного увеличить", – указала диетолог.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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