Доктор Мясников дал ценный совет курильщикам

Победить можно все

После отказа от вредной привычки человек довольно продолжительное время будет находиться в группе риска. По словам доктора Александра Мясникова, от никотина нужно отказаться сразу же. В среднем три года требуется на то, чтобы купировать все риски, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А пять-шесть лет – с онкологическими.

"Курение – никотиновая зависимость – должно рассматриваться как хроническая болезнь. И подходы к ее лечению должны быть соответствующие этому факту", – указал Мясников.

Телетерапевт перечислил факторы, провоцирующие желание закурить вновь: это стресс, плотная еда, спиртное, чай, кофе. И конечно, курящая компания. Здесь важно бороться с собой и не поддаваться искушению, в особенности, первое время.

Измените сам стиль своей жизни, чтобы забыть о пагубной привычке. Помните, что силу воли необходимо постоянно тренировать. Она является результатом вашей дисциплины.