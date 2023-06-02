Избыточный вес может накапливаться из-за стресса

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Многие даже не догадываются, что толстеют не из-за неправильного образа жизни, а просто потому, что их организм вырабатывает слишком много гармона стресса, или кортизола. Врачи утверждают, что когда его становится много, то это может приводить к резкому набору веса.
Все дело в том, что гармон действует на центр в мозге, который отвечает за чувство насыщения. Человек начинает чаще хотеть съесть что-то и, как правило, это не самая полезная пища. Именно по этой причине стресс может приводить к резкому набору массы тела.
У кортизола есть и полезные свойства, которые побуждают организм мобилизоваться в экстренной ситуации. Однако его продолжительное влияние может приводить к падению иммунитета, проблемам с работой ЖКТ, кожи и подобным.
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