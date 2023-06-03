Медик раскрыл невероятное свойство зеленого лука

Время налегать на зелень

Российский иммунолог, телеведущий Андрес Продеус рассказал о продукте, который снижает риск развития рака – речь идет о зеленом луке, в котором содержится множество кверцетина. Этот природный биорегулятор контролирует развитие раковых клеток, оказывая влияние на подавление воспалительных процессов.

Эксперт привел результаты одного из исследований, сделанных китайскими коллегами. По итогам эксперимента с участием порядка 500 000 человек был сделан следующий вывод: употребление 20 граммов зеленого лука на 15% снижает риск развития онкологических заболеваний.

Самый противораковый продукт – исключительно зеленый лук, подчеркнул Продеус: в этом продукте в 20 раз больше кверцетина, чем в лук-порее.