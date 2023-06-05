Какие продукты запрещено употреблять летом

Какие продукты запрещено употреблять летом
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеРоссияне назвали самый популярный способ справиться со стрессом на работе
Кисломолочная еда - лишь верхушка айсберга

Теплая пора – особенное время для нашего рациона, который нужно строить особым образом. Летом аппетит человека заметно снижен. Гастроэнтеролог Сергей Вялов раскрыл главные особенности приема пищи и ее состава в теплое время года. 

Специалист указал, что теплая среда – источник быстрого размножения для бактерий, токсины которых приводят к тошноте, рвоте и диарее. Именно этим фактором обусловлен рост отравлений – пик приходится на все три месяца лета. Поэтому скоропортящиеся продукты лучше свести к минимуму, особенно если вам их негде хранить.

С особой осторожностью необходимо относиться к молочным продуктам (включая твердым, как сыр). Делайте упор на фрукты и овощи, а с собой на перекус берите твердую, относительно "долгоиграющую" пищу. К примеру, сушки и печенье.

В летний сезон высокая температура повышает потоотделение. Поэтому следите за количеством соли в рационе. Ее недостаток (а также избыток) поспособствует задержке жидкостей в организме.

Диетолог-терапевт Анастасия Тимощенко рекомендует ограничить употребление продуктов с высоким содержанием калорий. В жаркие дни питаться необходимо на регулярной основе чаще, чем обычно – зато более мелкими порциями. А в промежутки необходимо обязательно выпивать больше жидкости.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
новости партнеров

Есть два варианта: Зеленский рассказал о ловушке Путина на Украине

Президент объявил о готовности к контрнаступлению

Кулеба публично нахамил премьер-министру Венгрии

Дипломат дал совет Будапешту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей