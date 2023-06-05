Какие продукты запрещено употреблять летом

Кисломолочная еда - лишь верхушка айсберга

Теплая пора – особенное время для нашего рациона, который нужно строить особым образом. Летом аппетит человека заметно снижен. Гастроэнтеролог Сергей Вялов раскрыл главные особенности приема пищи и ее состава в теплое время года.

Специалист указал, что теплая среда – источник быстрого размножения для бактерий, токсины которых приводят к тошноте, рвоте и диарее. Именно этим фактором обусловлен рост отравлений – пик приходится на все три месяца лета. Поэтому скоропортящиеся продукты лучше свести к минимуму, особенно если вам их негде хранить.

С особой осторожностью необходимо относиться к молочным продуктам (включая твердым, как сыр). Делайте упор на фрукты и овощи, а с собой на перекус берите твердую, относительно "долгоиграющую" пищу. К примеру, сушки и печенье.

В летний сезон высокая температура повышает потоотделение. Поэтому следите за количеством соли в рационе. Ее недостаток (а также избыток) поспособствует задержке жидкостей в организме.

Диетолог-терапевт Анастасия Тимощенко рекомендует ограничить употребление продуктов с высоким содержанием калорий. В жаркие дни питаться необходимо на регулярной основе чаще, чем обычно – зато более мелкими порциями. А в промежутки необходимо обязательно выпивать больше жидкости.