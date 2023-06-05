Россияне назвали самый популярный способ справиться со стрессом на работе

Россияне назвали самый популярный способ справиться со стрессом на работе
IMAGO/Michael Bihlmayer/www.globallookpress.com
И это даже не прибавка к зарплате

Из-за стресса на работе примерно 30% сотрудников находятся в состоянии прокрастинации и ничего не делают, откладывая все задачи "на потом". Оказывается, большинство видят выход из такой ситуации в спорте.

Аналитики из "Авито" указали, что из всех опрошенных систематическое откладывание задач на неопределенный срок характерно большей частью для молодого поколения – от 18 до 24 лет. Меньше всего этому подвержено старшее поколение возрастом от 61 года – 47%.

Многие россияне также полагают, что снижение уровня стресса и повышение работоспособности доступно за счет спортивных занятий в офисе. Такую идею поддержали 68% опрошенных, передает "Радио 1".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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