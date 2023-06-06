Укус клеща может привести к психическому расстройству

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Клещи являются переносчиками многих опасных болезней, которые в некоторых случаях могут привести к проблемам с психикой. Об этом рассказала врач Елена Мескина.
В случае, если вредитель не был заражен инфекцией, переживать не стоит – от силы он может вызвать только аллергию. Но даже если он является носителем вируса, это не означает, что человек обязательно заболеет.
Самыми опасными недугами, которые передают клещи, являются болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Каждая может протекать бессимптомно.
По словам врача, в некоторых случаях энцефалит. если его своевременно не лечить, может перерасти в воспаление мозга. Это, в свою очередь, иногда приводит и к появлению психических расстройств. К примеру, у человека возникнут галлюцинации. Вылечить это будет нельзя.
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