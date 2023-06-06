Укус клеща может привести к психическому расстройству

Врачи предупредили об опасности

Клещи являются переносчиками многих опасных болезней, которые в некоторых случаях могут привести к проблемам с психикой. Об этом рассказала врач Елена Мескина.

В случае, если вредитель не был заражен инфекцией, переживать не стоит – от силы он может вызвать только аллергию. Но даже если он является носителем вируса, это не означает, что человек обязательно заболеет.

Самыми опасными недугами, которые передают клещи, являются болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Каждая может протекать бессимптомно.

По словам врача, в некоторых случаях энцефалит. если его своевременно не лечить, может перерасти в воспаление мозга. Это, в свою очередь, иногда приводит и к появлению психических расстройств. К примеру, у человека возникнут галлюцинации. Вылечить это будет нельзя.