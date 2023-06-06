Чем опасны обезжиренные продукты

Чем опасны обезжиренные продукты
Фото: www.unsplash.com
Привлекательная реклама – не лучший источник информации

Представительницы прекрасного пола, впрочем, как и мужчины, всегда стремятся выглядеть как можно привлекательнее. Для многих женщин борьба с лишними килограммами занимает существенную часть жизни. Худеющие стараются отдавать предпочтение обезжиренным продуктам. Однако в этом вопросе нужно быть особенно внимательным.

Важной информацией с россиянами поделилась опытный врач-эндокринолог Анна Кривошеева. Эксперт напомнила, что обезжиренные продукты часто могут приносить вред организму, отмечает информационный ресурс "Свободная пресса".

Дело в том, что часто под видом таких диетических продуктов продают позиции, которые содержат дополнительный сахар или другие неполезные добавки, передает телеканал RT. Человека привлекает реклама, в которой акцент сделан на отсутствии жира, однако лишние килограммы вполне можно заработать за счет сахара и других веществ.

Эксперт подчеркнула, что перед покупкой нужно тщательно изучать состав продукта. Необходимо посмотреть, сколько в итоге калорий содержит обезжиренная версия и какие еще добавки есть в привлекательном на первый взгляд йогурте или твороге, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Внимательный подход к вопросу позволит настроить режим правильного питания и поможет избавиться от ненавистных килограммов. Также нужно помнить, что фрукты, овощи и цельнозерновые всегда должны быть в домашнем меню.

Источник: Life ✓ Надежный источник
новости партнеров

Киев выступил с заявлением о смерти главы ГУР Буданова

Военный пропал еще несколько дней назад

Начались ожесточенные бои: что происходит в Запорожье

Противник рассчитывает прорвать нашу оборону

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей