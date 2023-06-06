Чем опасны обезжиренные продукты

Привлекательная реклама – не лучший источник информации

Представительницы прекрасного пола, впрочем, как и мужчины, всегда стремятся выглядеть как можно привлекательнее. Для многих женщин борьба с лишними килограммами занимает существенную часть жизни. Худеющие стараются отдавать предпочтение обезжиренным продуктам. Однако в этом вопросе нужно быть особенно внимательным.



Важной информацией с россиянами поделилась опытный врач-эндокринолог Анна Кривошеева. Эксперт напомнила, что обезжиренные продукты часто могут приносить вред организму, отмечает информационный ресурс "Свободная пресса".



Дело в том, что часто под видом таких диетических продуктов продают позиции, которые содержат дополнительный сахар или другие неполезные добавки, передает телеканал RT. Человека привлекает реклама, в которой акцент сделан на отсутствии жира, однако лишние килограммы вполне можно заработать за счет сахара и других веществ.



Эксперт подчеркнула, что перед покупкой нужно тщательно изучать состав продукта. Необходимо посмотреть, сколько в итоге калорий содержит обезжиренная версия и какие еще добавки есть в привлекательном на первый взгляд йогурте или твороге, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Внимательный подход к вопросу позволит настроить режим правильного питания и поможет избавиться от ненавистных килограммов. Также нужно помнить, что фрукты, овощи и цельнозерновые всегда должны быть в домашнем меню.

