Какие привычки приближают старение

Ультрафиолетом лучше не злоупотреблять

Пластический хирург Иляна Гончарова назвала плохой сон одним из главных факторов, которые негативно влияют на здоровье кожи. Эксперт также предостерегла от отсутствия уходовой косметики, отказа от кремов с SPF-защитой, неправильного питания и чрезмерно активной мимики.

По словам специалиста, все выше перечисленное относится как к мужчинам, так и женщинам. Солнцезащитные средства – обязательный элемент для выхода на улицу во все сезоны. Ультрафиолет сильно вредит коже, что рано или поздно ощущают на себе все любители солярия.

А недостаток в правильном питании почти всегда сопровождается дефицитом витаминов и микроэлементов. Наконец, плохой сон вызывает ощущение (а также производит соответствующее внешнее впечатление) хронической усталости.