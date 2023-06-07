Три явных признака указывают на злоупотребление сахаром

Эксперт поделилась важной информацией

Многие жители нашей страны страдают от пристрастия к сладкому. При этом известно, что такая пагубная привычка может привести к самым плачевным последствиям. Сахарный песок не несет особой пользы организму и вместе с тем может подорвать здоровье человека. Опытный врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала, как по человеку можно понять, что он передает сахар.



В первую очередь, эксперт напомнила, что этот продукт может спровоцировать развитие серьезных заболеваний. Если человек замечает в себе признаки злоупотребления этим продуктом, пора бить тревогу. Как известно, здоровье намного сложнее вернуть, чем подорвать.



Как сообщила эксперт, люди, которые передают сахар, чувствуют постоянную усталость и жалуются на отсутствие жизненной энергии. Этот признак уже является тревожным звоночком. Гуреева напомнила, что сахар на очень короткое время дает ощущение всплеска жизненных сил, но в итоге приводит к слабости.



Еще одним признаком является ослабление иммунитета. Если человек быстро подхватывает инфекции и часто простывает, в его организме слишком много сахара. Третий признак – проблемы с желудочно-кишечным трактом. Сладкоежки часто страдают от запоров, диареи и вздутия живота.



Для того чтобы защитить свой организм от нежелательных последствий, необходимо сбалансировать меню и внимательно следить за тем, что лежит в вашей тарелке. При появлении проблем нужно незамедлительно обратиться к врачу.

