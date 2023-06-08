Одно упражнение поможет снять спазм с больной спины

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
880 новости
Наши спины страдают от неподвижного образа жизни. "Застой" в мышцах и неправильная осанка провоцируют проблемы с позвоночником, заболевания внутренних органов и усталость.
При спазматическом состоянии и усталости от затекшей шеи медики советуют следующий комплекс упражнений:
Как указывают специалисты, нередко боль в спине возникает из-за непрерывного движения. Здесь вам поможет квалифицированный специалист, который приведет в порядок тазобедренные суставы. А вот такие дегенеративные изменения, как грыжа, потребуют лечебной физкультуры.
Укрепляйте мышцы спины – и помните, что ваше здоровье не в последнюю очередь определяется образом вашей жизни.
Ситуация на фронте может еще больше обостриться
Ситуация на фронте может еще больше обостриться