Одно упражнение поможет снять спазм с больной спины

Отсутствие движения подобно смерти

Наши спины страдают от неподвижного образа жизни. "Застой" в мышцах и неправильная осанка провоцируют проблемы с позвоночником, заболевания внутренних органов и усталость.

При спазматическом состоянии и усталости от затекшей шеи медики советуют следующий комплекс упражнений:

повращайте тазобедренными суставами;

неспеша наклоняйтесь во все стороны для растяжки спины;

повращайте корпусом, затем совершите около десяти глубоких вдохов.





Как указывают специалисты, нередко боль в спине возникает из-за непрерывного движения. Здесь вам поможет квалифицированный специалист, который приведет в порядок тазобедренные суставы. А вот такие дегенеративные изменения, как грыжа, потребуют лечебной физкультуры.



Укрепляйте мышцы спины – и помните, что ваше здоровье не в последнюю очередь определяется образом вашей жизни.