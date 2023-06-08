Одно упражнение поможет снять спазм с больной спины

Одно упражнение поможет снять спазм с больной спины
imago stock&people/www.globallookpress.com
Отсутствие движения подобно смерти

Наши спины страдают от неподвижного образа жизни. "Застой" в мышцах и неправильная осанка провоцируют проблемы с позвоночником, заболевания внутренних органов и усталость.

При спазматическом состоянии и усталости от затекшей шеи медики советуют следующий комплекс упражнений:

  • повращайте тазобедренными суставами;
  • неспеша наклоняйтесь во все стороны для растяжки спины;
  • повращайте корпусом, затем совершите около десяти глубоких вдохов.


Как указывают специалисты, нередко боль в спине возникает из-за непрерывного движения. Здесь вам поможет квалифицированный специалист, который приведет в порядок тазобедренные суставы. А вот такие дегенеративные изменения, как грыжа, потребуют лечебной физкультуры.

Укрепляйте мышцы спины – и помните, что ваше здоровье не в последнюю очередь определяется образом вашей жизни.

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