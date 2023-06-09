Названа причина частых запоров и метеоризма

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Помимо другиг распространенных причин, на частые запоры и метеоризм может влиять повышенный уровень сахара в организме. Эндокринологи предупреждают, что в таких случаях лучше ограничивать приемы сладкой пищи в течение дня.
Повышенный уровень сахара в первую очередь сказывается на состоянии иммунитета. У человека появляется постоянное чувство усталости, после обеденного приема пищи начинает сразу же клонить в сон. Из-за этого задерживать внимание на чем-то становится трудно.
Пища с сахаром может приводить к нарушению микрофлоры кишечника, что негативно отражается на работе всего ЖКТ. Как сообщает МИР24, в день желательно употреблять не больше 50 гр сахаров, но только при условии, что при этом человек будет расходовать ежедневного около двух тыс килокалорий.
Названа основная причина