Названа причина частых запоров и метеоризма

Названа причина частых запоров и метеоризма
Фото: freepik.com
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Иногда к этому приводит проблемы с эндокринной системой

Помимо другиг распространенных причин, на частые запоры и метеоризм может влиять повышенный уровень сахара в организме. Эндокринологи предупреждают, что в таких случаях лучше ограничивать приемы сладкой пищи в течение дня.

Повышенный уровень сахара в первую очередь сказывается на состоянии иммунитета. У человека появляется постоянное чувство усталости, после обеденного приема пищи начинает сразу же клонить в сон. Из-за этого задерживать внимание на чем-то становится трудно.

Пища с сахаром может приводить к нарушению микрофлоры кишечника, что негативно отражается на работе всего ЖКТ. Как сообщает МИР24, в день желательно употреблять не больше 50 гр сахаров, но только при условии, что при этом человек будет расходовать ежедневного около двух тыс килокалорий.

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