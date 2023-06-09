Чем опасны слабительные лекарства

Ситуация может довести кого-то до рака

Врач-проктолог Марьяна Абрицова предостерегла россиян от самостоятельного приема слабительных препаратов, указав, что неконтролируемая ситуация (под которой следует понимать уже "домашний" прием таблеток без консультации медиков) может в лучшем случае привести к нарушениям баланса микрофлоры кишечника.

Бесконтрольный прием запрещен тем, кто страдает от проблем с опорожнением кишечника. В группу запрета медик отнесла касторовое масло с препаратами на основе сенны и крушины, которые, хотя и оказывают помощь при запоре, вызывают привыкание.

Медик предупредила россиян, что одним из последствий бесконтрольного приема может стать меланоз кишки – патология, при которой начинают гибнуть клетки толстой кишки, что повышает риск развития онкологического заболевания.