Россиянам назвали лучшую альтернативу кофе

И куда более полезную

Эксперты рекомендуют россиянам полностью заменить кофе на цикорий. Этот напиток притупляет чувство голода, снижая аппетит – а потому он куда полезнее при сбалансированном питании.

Вместе с тем цикорий расслабляет нервную систему, за счет чего отлично справляется с бессонницей, оказывая положительное влияние на пищеварительную, эндокринную, сердечно-сосудистую системы.

Чтобы получить максимальную пользу от напитка из цикория, необходимо соблюдать ежедневную норму в десять чайных ложек в день, пишет "Правда.ру" – это около пяти чашек по две чайные ложки на каждую.