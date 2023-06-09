Россиянам назвали лучшую альтернативу кофе

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Эксперты рекомендуют россиянам полностью заменить кофе на цикорий. Этот напиток притупляет чувство голода, снижая аппетит – а потому он куда полезнее при сбалансированном питании.
Вместе с тем цикорий расслабляет нервную систему, за счет чего отлично справляется с бессонницей, оказывая положительное влияние на пищеварительную, эндокринную, сердечно-сосудистую системы.
Чтобы получить максимальную пользу от напитка из цикория, необходимо соблюдать ежедневную норму в десять чайных ложек в день, пишет "Правда.ру" – это около пяти чашек по две чайные ложки на каждую.
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