Знаменитая многодетная мать озвучила простой секрет долголетия

Одна привычка способна в корне изменить жизнь

Российские женщины огромное количество времени посвящают тому, чтобы найти способ продления молодости и сохранения красоты. Разумеется, каждая хочет с годами становиться только лучше для того, чтобы радовать представителей противоположного пола и всегда быть в центре внимания. Известная блогерша Оксана Самойлова рассказала, как ей удается сохранить цветущий вид.



Впрочем, многодетная мать никогда не скрывала, что много внимания уделяет косметическим процедурам и предпочитает появляться на публике только в боевом окрасе. Также девушка, по заверению наблюдательных поклонников, не грешит фоторедакторами и специальными виртуальными масками для скрадывания несовершенств лица.



Самойлова утверждает, что нашла для себя настоящий секрет долголетия. Оксана подарила жизнь четырем детям – многодетной матери не так просто сохранить себя в идеальной форме. Однако блогерше это удается. По ее словам, главный секрет заключается в постоянном движении. Чем активнее жизнь, тем она ярче и качественнее.



На сегодняшний день идеальным вариантом Самойлова считает регулярные пешие прогулки. Каждый день она проходит не менее четырех тысяч шагов, что занимает примерно 20 минут. Оксана отмечает, что сразу давать организму большую нагрузку не стоит, однако постепенно количество шагов можно увеличить. Тогда тело всегда будет в тонусе.

