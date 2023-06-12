Всего одна кружка натощак: раскрыт секрет вечной молодости

Всего одна кружка натощак: раскрыт секрет вечной молодости
The State Hermitage Museum/www.globallookpress.com
Россиянам назвали идеальный завтрак

Если вам не хватает времени на полноценный завтрак, кофе с бутербродом предпочтительнее заменить на чай и сыр, указала врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, утренний чай заряжает организм катехинами, танинами и антиоксидантами, а зеленый – еще и L-теанином, предотвращающим преждевременное старение.

"L-теанин – аминокислота, хорошо укрепляющая когнитивные способности человека. Её даже продают в виде добавок. Танины хорошо связывают патогенную микрофлору – грибки, бактерии, то есть оказывают бактерицидное действие на ротовую полость", – подчеркнула Соломахина.

К слову, и кофе обладает массой полезных свойств, однако на голодный желудок он лишь стимулирует выработку желудочного сока, что проявляется в изжоге. Поэтому кофе лучше всего выпивать между приемами пищи – в таком случае он будет усиливать метаболизм.

Вместо сыра с колбасой лучше выбрать молочные продукты – даже в хорошей колбасе содержится немало соли, влагоудерживающих фосфатов и нитрита натрия, обеспечивающего любимому сервелату тот самый розовый цвет.

"Нитрит натрия связывает гемоглобин, что приводит к усталости, отсутствию энергии. Людям с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными заболеваниями и беременным женщинам он совершенно противопоказан", – подчеркнула Соломатина.

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