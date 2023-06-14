Снизить артериальное давление помогут орехи

Снизить артериальное давление помогут орехи
Фото: unsplash.com
продолжениеНазвана главная причина "висящих боков" на животе
Лучше употреблять их каждый день

Люди, которые страдают от повышенного артериального давления, должны есть орехи, а именно – фисташки. Специалисты утверждают, что содержащиеся в них вещества благотворно влияют на кровеносную систему. 

В фисташках есть девять полезных аминокислот, которые человеческий организм не способен выделять самостоятельно. Они помогают нормализовать уровень сахара в крови и стабилизировать артериальное давление. 

Дополнительно они являются самыми низкокалорийными орехами, в 50 гр которых содержится столько же белка, сколько в одном курином яйце. Дополнительно в них есть клетчатка и ненасыщенные жирные кислоты.

При этом в день их можно съесть не больше 50 штук и обязательно они не должны быть солеными, иначе вся польза окажется потерянной. 

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
новости партнеров

Отказываются отдавать в Россию: гибель россиянина в Египте привела к новому скандалу

Появились кошмарные подробности инцидента

Три версии: почему Шипенко отказался идти в Кремль на награждение

Народ не понимает, почему на церемонии были только Эрнст и Пересильд

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей