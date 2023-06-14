Снизить артериальное давление помогут орехи

Лучше употреблять их каждый день

Люди, которые страдают от повышенного артериального давления, должны есть орехи, а именно – фисташки. Специалисты утверждают, что содержащиеся в них вещества благотворно влияют на кровеносную систему.

В фисташках есть девять полезных аминокислот, которые человеческий организм не способен выделять самостоятельно. Они помогают нормализовать уровень сахара в крови и стабилизировать артериальное давление.

Дополнительно они являются самыми низкокалорийными орехами, в 50 гр которых содержится столько же белка, сколько в одном курином яйце. Дополнительно в них есть клетчатка и ненасыщенные жирные кислоты.

При этом в день их можно съесть не больше 50 штук и обязательно они не должны быть солеными, иначе вся польза окажется потерянной.