Названа главная причина "висящих боков" на животе

Названа главная причина "висящих боков" на животе
imago stock&people/www.globallookpress.com
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Все упирается в питание

Диетолог Елена Соломатина указала, что причиной образования жира на животе может стать употребление сахарозаменителей, от которых необходимо отказаться – а также спиртное.

Виновники висящих боков – сахар, крахмал, алкоголь и другое. Последний, к слову, усиливает чувство голода. При частом употреблении человек становится чувствителен к инсулину. Без необходимой энергии организм чувствует общий упадок сил, который по ошибке восстанавливают с помощью быстро перевариваемой пищи.

Крахмал же быстро усваивается организмом, которым же тут же трансформируется в жир. В дальнейшем жир работает в роли эндокринной системы, требуя от организма очередной вредной еды.

А вот сахарозаменители подавляют полезные бактерии. Как следствие, аппетит возрастает, жир откладывается и снижает выработку тестостерона, отвечающего за уровень мышечной ткани.



Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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