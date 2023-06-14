Россиянам посоветовали отказаться от позднего ужина

Россиянам посоветовали отказаться от позднего ужина
Andrey Arkusha/www.globallookpress.com
Ради здоровья и красоты

Нутрициолог Ольга Деккер рекомендует россиянам отказаться от позднего приема пищи – ради сохранения здоровья, отменного сна и красоты фигуры. Залог такого состояния – сон на голодный желудок, при котором организм не испытывает нагрузки на пищеварительную систему.

Медик указала, что при отказе от позднего ужина необходимо тщательно следить за дневным рационом и качеством продуктов.

"Убедитесь, что получаете необходимые питательные вещества в течение дня, даже при ограниченных временем окнах для приема пищи. Обратитесь к диетологу, он составит рацион грамотно", – рекомендует специалист.

Деккер советует остановить выбор на овощах, фруктах, белках, здоровых жирах и цельных злаках.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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