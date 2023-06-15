Кому опасно работать в огороде летом: медик назвал группы риска

Кому опасно работать в огороде летом: медик назвал группы риска
Julian Stratenschulte/www.globallookpress.com
Жара возрасту помеха

Летний труд на огороде может принести не только удовольствие от проделанной работы, но и немало вреда здоровью – особенно пожилым людям. Врач-гериатр Иван Ликов указал, что в таком возрасте перед дачным сезоном нужно пройти обследование с проверкой собственных хронических болячек. А затем – отправляться на дачу.

Безусловно, не обходится и без больных суставов. Многие, отворив калитку, сразу начинаются хвататься за любую работу после зимы, проведенной на диване. А ведь у возрастных людей очень часто наблюдаются проблемы с сердцем и давлением. 

"Поэтому поначалу физические нагрузки в саду должны быть как минимум щадящими", – утверждает медик.

Как пишет gazetametro.ru, жаркое лето опасно для пожилых людей из-за возможности получить солнечный удар. Так что длительное нахождение под солнцем никому не рекомендуется. Лучшее время для работ – до 10 утра. Поддерживайте водный баланс с минимальным количеством воды в 1,5 – 2 литра в день.

Ранее телетерапевт Александр Мясников рассказал, как пережить тяжелую летнюю жару гипертоникам. Медик настоятельно рекомендовал россиянам с таким диагнозом отказаться от газированной воды и частого приема соленой пищи, задерживающей в организме жидкость.

Источник: Gazetametro ✓ Надежный источник
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