Как сохранить здоровье летом: нутрициолог назвала золотое правило

Как сохранить здоровье летом: нутрициолог назвала золотое правило
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ледяная вода - главный источник опасности

В жару организм испытывает стресс. Однако простые правила помогут сохранить здоровье при высокой температуре и энергию.

Прежде всего, жирная пища должна быть заменена на овощи и фрукты. Увеличивать нагрузку на организм необходимо за счет снижения порций животного мяса. Условную говядину можно заменить индейкой или курицей. Делайте упор на слегка обработанные овощи и сочные фрукты.

Еще одна рекомендация – употребляйте больше высокобелковой едой. Яйца, рыба и курица богаты постным белком, который является важным источником для поддержания здорового веса.

Необходимо отказаться от употребления ледяной воды, чтобы не заработать сбой в иммунной системе. Резкий перепад температур вызывает локальное охлаждение миндалин. Поэтому летом так часто бывают ангины.

Источник: Лайф.ру ✓ Надежный источник
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