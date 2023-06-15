Как сохранить здоровье летом: нутрициолог назвала золотое правило

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В жару организм испытывает стресс. Однако простые правила помогут сохранить здоровье при высокой температуре и энергию.
Прежде всего, жирная пища должна быть заменена на овощи и фрукты. Увеличивать нагрузку на организм необходимо за счет снижения порций животного мяса. Условную говядину можно заменить индейкой или курицей. Делайте упор на слегка обработанные овощи и сочные фрукты.
Еще одна рекомендация – употребляйте больше высокобелковой едой. Яйца, рыба и курица богаты постным белком, который является важным источником для поддержания здорового веса.
Необходимо отказаться от употребления ледяной воды, чтобы не заработать сбой в иммунной системе. Резкий перепад температур вызывает локальное охлаждение миндалин. Поэтому летом так часто бывают ангины.
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