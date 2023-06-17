Раскрыт самый опасный утренний симптом

От такого не убережет даже ЗОЖ

Хирург, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал об опасности такого тревожного симптома, как утренний кашель. Специалист указал, что в ходе диспансеризации у пациентов фиксируют ожирение печени, деградацию зрения от использования гаджетов с ранней катарактой. Как правило, виной всему является современный образ жизни с соответствующими привычками.

Специалист указал, что утренний кашель является одним из симптомов, свидетельствующих, что человек, возможно, "идет в гроб". Среди подобных симптомов – длительная диарея, постоянная изжога и тревожное ощущение в груди с перебоями в работе сердца.

"Это может быть показателем онкологических заболеваний, трагических последствий ковида, а также легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, включая аневризму аорты. Единственным шансом попытаться спастись – проходить диспансеризацию, сдачу анализов и обследования, включая гастро– и колоноскопию", – пишет специалист, указывающий, что каждый обязан вовремя проходить обследования вне зависимости от ЗОЖ.