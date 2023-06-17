Раскрыт самый опасный утренний симптом

Раскрыт самый опасный утренний симптом
CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
продолжениеРоссиянка сходила на прием к косметологу и пришла в ужас от эффекта
От такого не убережет даже ЗОЖ

Хирург, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал об опасности такого тревожного симптома, как утренний кашель. Специалист указал, что в ходе диспансеризации у пациентов фиксируют ожирение печени, деградацию зрения от использования гаджетов с ранней катарактой. Как правило, виной всему является современный образ жизни с соответствующими привычками.

Специалист указал, что утренний кашель является одним из симптомов, свидетельствующих, что человек, возможно, "идет в гроб". Среди подобных симптомов – длительная диарея, постоянная изжога и тревожное ощущение в груди с перебоями в работе сердца.

"Это может быть показателем онкологических заболеваний, трагических последствий ковида, а также легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, включая аневризму аорты. Единственным шансом попытаться спастись – проходить диспансеризацию, сдачу анализов и обследования, включая гастро– и колоноскопию", – пишет специалист, указывающий, что каждый обязан вовремя проходить обследования вне зависимости от ЗОЖ.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
новости партнеров

Перебрасывают силы по полям: ВСУ двинулись на пролом обороны Артемовска

Киев не теряет надежды добиться успехов на фронте

Шестидневная рабочая неделя: Минтруд сделал громкое заявление

Все чаще звучат разговоры о переменах в Трудовом кодексе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей