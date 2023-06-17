Россиянка сходила на прием к косметологу и пришла в ужас от эффекта

Женщина жалуется на фиолетовое лицо

Россиянка отправилась к косметологу, у которого решила подтянуть лицо липолитиками. Правда, процедура по красоте стала обернулась чудовищно. Теперь несчастная жалуется на фиолетовое лицо.

Женщина указала, что за час выпила таблетку от аллергии по рекомендации специалиста. Не помогло: кожа раскраснелась, щеки раздулись. Не помогла даже мазь, которой рекомендовали воспользоваться после операции.

"Намазав ею лицо, я посмотрела в зеркало и обомлела. Оно стало фиолетовым! Пришлось вызывать скорую. Около четырех-пяти дней я провела дома, после чего начала ходить по платным клиникам, к косметологам и аллергологам. Последние сказали, что такую реакцию вызвали именно липолитики", – жалуется несчастная.

Вероятно, виной всему мог стать некачественный препарат. Однако перед процедурой никто не назвал пациентке даже его названия. Более того, никаких договоров перед оказанием услуги никто не заключал.

Девушка требует вернуть потраченные 20 тысяч рублей – на что косметолог ответила отказом, заявив, что пациентка не следовала ее рекомендациям.

"Вечером после инъекций она писала мне, что выпила бокал вина, а этого делать было нельзя. На следующее утро она сообщила об отеках, но на протяжении двух недель Юлия так и не пришла на осмотр. У нее всегда находились отговорки. На ее фото я не увидела ничего ужасного, что бы могло навредить ее здоровью", – высказалась специлист.