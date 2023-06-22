Шок и проблемы с дыханием: чем грозят комариные укусы

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Сезонная жара в тени всегда опасна зудом от укусов комаров, вызывающих иной раз и сильнейшую аллергическую реакцию, указал врач-аллерголог, иммунолог Сергей Быков. В худшем случае человеку грозит удушье или анафилактический шок из-за возникновения крапивницы.
От аллергии на комариные укусы лечатся антигистаминными препаратами или гормональными мазями – все определяется степенью тяжести. Они снижают симптоматику.
Если же речь идет о детях, у которых появилась сильная аллергическая реакция после укуса кровососов, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.
Шаг стал для всех неожиданным