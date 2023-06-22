Шок и проблемы с дыханием: чем грозят комариные укусы

Аллергикам лучше не оставаться в тени

Сезонная жара в тени всегда опасна зудом от укусов комаров, вызывающих иной раз и сильнейшую аллергическую реакцию, указал врач-аллерголог, иммунолог Сергей Быков. В худшем случае человеку грозит удушье или анафилактический шок из-за возникновения крапивницы.

От аллергии на комариные укусы лечатся антигистаминными препаратами или гормональными мазями – все определяется степенью тяжести. Они снижают симптоматику.

Если же речь идет о детях, у которых появилась сильная аллергическая реакция после укуса кровососов, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.