Как меньше потеть в жару: россиянам дали простой совет

Как меньше потеть в жару: россиянам дали простой совет
Frank Hoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Придется отказаться от самого вредного и вкусного

Потоотделение для организма является естественным процессом, однако в жару оно усиливается. Поэтому эксперты рекомендуют всем потреблять больше воды, чтобы помочь организму в охлаждении тела.

В противном случае вы заработаете себе обезвоживание, которое приводит к повышенному потоотделению, но и увеличивает нагрузку на организм для сохранения нормального уровня теплообмена.

Диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко указывает, что в теплообмене задействована лимфатическая система, выводящая из организма токсины. При замедлении обменного процесса токсины скапливаются и выводятся медленно – человек, как следствие, потеет сильнее. Пот же приобретает весьма специфический запах. Для купирования этих процессов и необходима вода.

Лазуренко напомнила, что ключевым фильтром организма является печень, через которую несколько раз в сутки проходят все 5 с половиной литров крови. При нарушении работы клеток печени страдает желчеотток и лимфа. Здесь и кроется причина неприятного запаха пота. Поэтому лучше всего пить больше воды.

Потребляйте меньше сладкого и хлебобулочных изделий в жаркую погоду – и откажитесь от алкоголя. И, что немаловажно, спите в жару не менее семи часов в сутки, как пишет gazetametro.ru.

Источник: Gazetametro ✓ Надежный источник
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