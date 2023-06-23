Чем опасен храп: объяснение опытного врача

Многие мучаются от сложностей со сном из-за храпа

Храп является серьезной проблемой многих жителей нашей страны. Чаще от этой неприятной особенности страдают те, кто спят неподалеку и слышат раскаты грома, доносящиеся изо рта близкого человека. Какую опасность таит в себе храп, рассказала опытный врач-отоларинголог Юлия Юсупова.



Специалист подчеркнула, что игнорировать такую особенность организма нельзя. Храп может привести к развитию серьезных заболеваний. Более того, из-за храпа внезапно может оборваться жизненный путь человека.



Храп происходит из-за ослабления мягкого неба, что приводит к вибрациям во время дыхания. Человек, который сильно храпит, часто чувствует себя разбитым после пробуждения и никак не может выспаться. Это приводит к раздражительности и общему упадку жизненной энергии.



Такие проблемы со сном могут привести к гипоксии, повышению давления, а также нарушению мозгового кровообращения. К храпу необходимо относиться со всей серьезностью и обязательно проконсультироваться с профильным медицинским специалистом.

