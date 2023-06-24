Россиянам запретили много загорать

Правда, такой запрет касается далеко не всех

Врач-дерматолог Юлия Галлямова порекомендовала россиянам возрастом от 45 лет отказаться от загара. По словам специалиста, речь, к категории "запрета" необходимо также отнести людей с хроническими заболеваниями – тех, кто страдает красной волчанкой, склеродермией, фотоаллергическим дерматитом и иными заболеваниями.

Специалист обратила внимание на людей, у которых практически отсутствует пигмент – светлые волосы, светлые глаза и кожа.

"Хотя на моем опыте, они упорно загорают, доводя себя до красного цвета, как раки. Затем они не получают никакого пигмента, но подвергают кожу стрессу", – указала дерматолог.

Что касается людей возрастом от 45-50 лет, то здесь причина кроется в самом возрасте.

"Потому что уже и защита кожи не та, и возрастает риск различных раковых заболеваний. Солнце может это и спровоцировать, и усилить. Поэтому таким людям я тоже не советую сильно загорать. Выйти на солнышко и посидеть в тени – самое то, и то недолго", – заключила медик.





