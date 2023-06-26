Доктор Мясников назвал самый полезный продукт для печени

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Телетерапевт Александр Мясников указал, что кофе – один из наиболее полезных напитков для печени. В особенности для тех, кто страдает гепатитом и иными заболеваниями этого органа.

По словам доктора, кофе предотвращает развитие цирроза и рака печени, вызванных гепатитом.

Мясников также подчеркнул, что определенные медицинские препараты опасны для печени – в частности, парацетамол, который является половиной всех случаев с летальным исходом, вызванных некрозом печени. Медик подчеркнул, что применение такого препарата при лечении похмелья или головной боли недопустимо.



