"Убогая редакция": Фадеев обрушился с резкой критикой на шоу "Голос"

"Убогая редакция": Фадеев обрушился с резкой критикой на шоу "Голос"
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
продолжениеНазвана лучшая замена бутерброду с колбасой
Продюсер высказал все, что думает о музыкальной редакции проекта

Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил, что больше никогда не станет принимать участие в детском "Голосе". Таким образом композитор ответил на вопрос поклонника в соцсетях, добавив, что телевизионный проект, ранее запущенный телебоссами Первого канала, полностью "дискредитировал себя".

Продюсер группы "Серебро" уточнил, что считает музыкальную редакцию Первого канала, работавшую над "Голосом", абсолютными дилетантами – в частности, к таковым шоумен приписал Юрия Аксюту. Если руководство первой кнопки решит уволить Аксюту, Фадеев сменит гнев на милость и поучаствует в проекте. Пока что же над проектом работает "убогая редакция".

"Ведь я – настоящий учитель и педагог по образованию", – откровенно ответил Максим.

К слову, о давней ссоре Фадеева с Аксютой давно известно: последний пришел в бешенство, узнав, что Максим параллельно принимает участие в качестве члена жюри на "Главной сцене" – аналогичном проекте, который когда-то запускала "Россия 1". В итоге продюсер Первого канала обиделся и заставил бегать взрослого человека от одной студии к другой, когда эфир был на обоих "кнопках". Такого унижения Фадеев стерпеть не мог.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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