Названа лучшая замена бутерброду с колбасой

И вкуснее, и полезнее

Бутерброд с колбасой лучше всего заменить на полезный перекус – нутрициолог Евгений Арзамасцев рекомендует цельнозерновой хлеб с овощами и белковыми продуктами. Колбаса содержит множество животных жиров, а потому частое употребление поднимает холестерин. Соль с добавками же вызывает отечность, влияя на артериальное давление.

Лучшей заменой станет мясо более натурального происхождения. Ничем не хуже, к примеру, бутерброд с индейкой, говядиной, соленой рыбой, сыром или яйцом – с добавлением овощей и зелени.

"Обычный белый хлеб принесет нам гораздо меньше пользы, потому что часть витаминов там уже разрушена. Чем крупнее помол, тем больше туда входит цельных зерен, тем больше витаминов будет содержаться", – указал диетолог, порекомендовав делать бутерброд с черным хлебом.