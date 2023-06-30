Ученые нашли новую пользу витамина D для пенсионеров

Ученые нашли новую пользу витамина D для пенсионеров
Фото: unsplash.com
Он способствует работе сердечно-сосудистой системы

Исследователи австралийского Медицинского научно-исследовательского института утверждают, что регулярное употребление витамина D может снизить риск развития проблем со здоровьем сердчечной системы. Отдельно он способен повысить эффективность средств для лечения сердечных болезней.

На протяжении шести лет ученые изучали влияние витамина D на пенсионеров в возрасте от 60 до 84 лет. Одна группа получала препарат, другие плацебо.

Наблюдения показали, что регулярное употребление витамина D снизило случаи возникновения сердечных недугов. В группе с плацебо их было порядка 19%, а в основной – всего 6%.

Источник: The BMJ ✓ Надежный источник
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