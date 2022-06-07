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Доктор Александр Мясников рассказал, как приготовиться гипертоникам к летней жаре. Прежле всего, указал медик, необходимо принимать лекарства и следовать рекомендациям специалистов.
Важное правило – при гипертонии нельзя пить сладкую газированную воду. В ней содержатся сахар и натрий, которые вызывают отек сосудов и увеличивают объем циркулирующей плазмы. Ведь из-за соли вода может задержаться в организме.
Следует избегать и обезвоживания – банально утолять чувство жажды. А еще нельзя стоять долгое время вниз головой. Касается это тех, кто работает в подобном положении на огороде (либо в саду). Дело в том, что после такой неудобной позы после выпрямления у человека может снизиться перфузионное давление головного мозга. Оно вызывает такое головокружение, что человек может упасть на ровном месте.
А не так давно Мясников рассказал, как справиться с варикозным расширением вен.
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