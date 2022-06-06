Доктор Мясников назвал способ победить варикоз

Доктор Мясников назвал способ победить варикоз
Ulrich Niehoff/www.globallookpress.com
Забудьте о таблетках

Заслуженный врач Москвы и известный телеведущий Александр Мясников рассказал, как эффективнее всего бороться с варикозным расширением вен.

Оказалось, что нужно практиковать частую ходьбу и носить компрессионный трикотаж. А что касается причин такого заболевания, самые частые из них – избыток веса, зависимость от никотина и недостаток активности. Лечение болезни с помощью лекарственных препаратов, мази и пиявок – явно не выход из ситуации, так как требуется более эффективное лечение.

Главная профилактика варикоза, пояснил теледоктор, – "мышечный насос", когда у человека во время движения происходит сокращение мышц. Они проталкивают в вены застоявшуюся кровь, с которой не справляется сердце.Для этого нужно постоянно двигаться, носить бинты, чулки и гольфы.

А не так давно Александр Мясников назвал причины, которые вызывают выпадение волос у женщин.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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