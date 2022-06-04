Пересмотрите диету и принимаемые препараты

Процесс выпадения волос – вполне естественное дело, однако иногда есть повод побеспокоиться. Александр Мясников рассказал, от чего кто-то может лишиться густой шевелюры. Одна из самых частых причин – прием распространенных лекарств.

Ежедневно у человека выпадает примерно 100-150 волос. Процесс этот незаметен. Облысение – это минимум одна пятая потери всего волосяного покрова. А второе признак проблем со здоровьем – диффузное выпадение волос.

Чаще всего волосы выпадают из-за средств от повышенного давления, антибиотиков, противосудорожных препаратов и прочих лекарств. Если повод для беспокойства есть, нужно узнать полную информацию о принимаемых препаратах – чтобы по возможности отказаться от всего лишнего.

У прекрасного пола густота волос сходит на "нет" из-за железодефицитной анемии, а также дефицита белка в рационе из-за избыточной диеты. На фоне стрессовых потрясений, гриппов и ОРВИ волосы тоже выпадают, указал Мясников.