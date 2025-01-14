Жена сбежавшего политика Чубайса поставит спектакль в Израиле

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Жена беглого российского политика Анатолия Чубайса Авдотья Смирнова готовит новую театральную постановку на Обетованной земле. Известно, что представление под названием "Не тот свет" будет идти на подмостках театра Гешер в конце весны. Спектакль покажут на русском языке с субтитрами на иврите.
Новая постановка рассказывает о необычной встрече двух героев, каждый из которых до определенного момента не осознавал свою уникальность. Одну из главных ролей в постановке исполнит покинувшая РФ артистка Ксения Раппопорт. Стоимость билетов варьируется, но самые дорогие места организаторы оценили в 450 шекелей, что составляет около 12,6 тысячи рублей.
Напомним, беглый политик долгие годы руководил крупной корпорацией "Роснано". В 2022 году парочка покинула родную страну. Беглецы в итоге осели в Израиле, где, по сообщениям СМИ, глава семейства занялся созданием некоего центра, который будет оценивать перспективы будущего нашей страны. В РФ инициативу уже назвали антироссийской.
Примечательно, что глава российского государства в одной из своих речей упомянул сбежавшего политика, отметив, что тот "удрал" и теперь стал – "Моше Израилевич".
К слову, ранее стало известно, почему Чубайс смог спокойно покинуть Россию.
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