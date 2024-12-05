Германия сообщила об атаке российского корабля по немецкому вертолету

Инцидент подтвердили на уровне МИД

Немецкие СМИ сообщили об опасном происшествии в Балтийском море. Экипаж российского корабля открыл стрельбу по немецкому вертолету с помощью сигнальных ракет. Указывается, что в этот момент военные Германии занимались разведкой.

В кулуарах во время встречи НАТО в Брюсселе глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила о случившемся, не вдаваясь в подробности. При этом она указала, что в Балтийском море всегда есть корабли, которые уклоняются от санкций, введенных на фоне российско-украинского конфликта.

"Использование сигнальных боеприпасов на самом деле распространено только в чрезвычайных ситуациях", – указали журналисты.

Дополнительно на саммите Бербок заявила, что нужно усилить наблюдение за акваторией Балтийского моря, чтобы избежать диверсий на трубопроводах и кабелях передачи данных. По ее словам, Россия в последнее время увеличила число гибридных атак на инфраструктуру Европы, привлекая к деятельности своих союзников. Так она, вероятно, отсылала к инциденту с прорывом глубоководных кабелей в Балтике, де причастными считают китайский корабль и российскую разведку.