В Кремле ответили на слова Алиева в адрес России

Кремль ответил на выпад Алиева в адрес России
Фото: unsplash.com
Москва не стала реагировать на резкие обвинения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Азербайджана Ильхама Алиева, который ранее заявил о вине представителей России в катастрофе с самолетом AZAL под Актау. По его словам, Владимир Путин дважды звонил своему коллеге и приносил извинения.

Ранее Алиев во время встречи с родственниками погибших указывал, что если бы власти Чечни соблюдали правила обслуживания аэропортов и своевременно закрыли воздушное пространство над Грозным, катастрофы удалось бы избежать. План "Ковер" объявили только после того, как воздушное судно было сбито. Также президент указал, что Баку возмущают попытки российских госорганов "замять инцидент" и представить "нелепые версии" случившегося.

"Мы заинтересованы в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы", – ответил Песков на слова Алиева.

Пресс-секретарь указал, что в данный момент Россия ждет результатов работы следственных органов в Азербайджане, где российские специалисты также содействуют расследованию.

Ранее журналистка Ксения Собчак обратила внимание на интересный нюанс в извинениях Путина перед Алиевым.

Источник: РБК
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