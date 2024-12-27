Глава Минтранса Азербайджана назвал причину крушения самолета под Актау

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Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау стало "вмешательство извне" на физическом и техническом уровнях.
Он напомнил, что вжившие пассажиры и члены и экипажа сообщили о звуках взрывов, которые слышали во время полета самолета над Грозным. Также на крыле были следы пробоин, а на фюзеляже – повреждения от режущих предметов неустановленного характера.
"Пострадавшие граждане России также сообщили, что слышали три взрыва над Грозным. По их словам, звуки взрывов доносились снаружи, после чего что-то задело самолет", – указал министр.
Набиев напомнил, что ранее рассматривали версию о столкновении борта с птицами. Но после предварительного анализа, осмотра обломков, сбора показаний свидетелей пришли к другому выводу – причиной катастрофы стало внешнее воздействие.
Версию о взрыве кислородного баллона на борту в Азейбарджане рассматривают, но подвергают сомнению, ссылаясь на показания пассажиров, которые слышали хлопки снаружи, а не внутри.
Ранее в НАТО призвали провести самое детальное расследование и выяснить все обстоятельства трагедии с самолетом под Актау.
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