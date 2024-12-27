Глава Минтранса Азербайджана назвал причину крушения самолета под Актау

По его словам, борт рухнул на землю вскоре после "вмешательства извне"

Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау стало "вмешательство извне" на физическом и техническом уровнях.

Он напомнил, что вжившие пассажиры и члены и экипажа сообщили о звуках взрывов, которые слышали во время полета самолета над Грозным. Также на крыле были следы пробоин, а на фюзеляже – повреждения от режущих предметов неустановленного характера.

"Пострадавшие граждане России также сообщили, что слышали три взрыва над Грозным. По их словам, звуки взрывов доносились снаружи, после чего что-то задело самолет", – указал министр.

Набиев напомнил, что ранее рассматривали версию о столкновении борта с птицами. Но после предварительного анализа, осмотра обломков, сбора показаний свидетелей пришли к другому выводу – причиной катастрофы стало внешнее воздействие.

Версию о взрыве кислородного баллона на борту в Азейбарджане рассматривают, но подвергают сомнению, ссылаясь на показания пассажиров, которые слышали хлопки снаружи, а не внутри.

Ранее в НАТО призвали провести самое детальное расследование и выяснить все обстоятельства трагедии с самолетом под Актау.