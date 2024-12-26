В НАТО призвали к расследованию авиакатастрофы близ Актау

Трагедия случилась накануне, 25 декабря

В западной военной коалиции отреагировали на обрушение пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, который летел из Азербайджана в Россию и разбился на казахстанской территории. В альянсе выразили соболезнования и призвали к тщательному расследованию происшествия.

Представительница военного блока Фарах Дахлалла сделала громкое публичное заявление и подчеркнула, что необходимо провести самое детальное расследование и выяснить все обстоятельства трагедии.

Инцидент произошел утром 25 декабря. Лайнер следовал рейсом из Баку в Грозный, однако потерпел крушение неподалеку от казахстанского города Актау. По информации Росавиации, причиной аварии стала стая птиц, из-за столкновения с которой экипаж принял решение совершить посадку на запасном аэродроме.

В салоне находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По имеющимся на данный момент сведениям, сохранить жизнь посчастливилось 29 людям.

Начато расследование, в рамках которого специалисты изучают техническое состояние самолета и действия экипажа. Происшествие вызвало широкий резонанс в международных кругах.

К слову, ранее выживший в трагедии рассказал об ужасах первых секунд после крушения самолета.