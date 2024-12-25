Выживший рассказал об ужасах первых секунд после крушения самолета в Актау

Благодаря действиям пилота спаслись 32 пассажира

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря в Казахстане. По предварительной информации, погибли 10 человек, 27 находятся в тяжелом состоянии, а 32 смогли выжить. Люди рассказывают, что после приземления они слышали крики и стоны других пассажиров, которые страдали от боли.

Один из выживших рассказал, что самолет пытался зайти на посадку два или три раза в районе Грозного, но сделать это никак не получалось. Вскоре после этого все на борту услышали странный хлопок, но не было понятно, откуда он исходит. Затем самолет резко изменил свое направление.

Мужчина рассказал, что когда выпали кислородные маски, то воздуха в них совершенно не было. Из-за этого он пересел на заднее сиденье и взял другое устройство. До падения самолет некоторое время кружил в воздухе.

"Летчику спасибо, он спас своим маневром. Если бы не он, мы бы все погибли. Хвостовая часть была завалена", – говорит он.

В итоге пассажир чудом не пострадал, также выжили люди, которые сидели рядом с ним. Однако сразу после падения он слышал стоны и крики других пострадавших, которые страдали от боли.

Предварительной причиной крушения самолета в Актау называют столкновения с птицами. При этом на фюзеляже спасатели обнаружили следы от поражающих элементов или осколков.