Собчак обратила внимание на нюанс в извинениях Путина перед Алиевым

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В субботу, 28 декабря, Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы обсудить катастрофу с самолетом Azerbaijan Airlines, разбившемся под Актау. Во время беседы российский лидер извинился за то, что инцидент, который привел к трагедии, произошел в небесном пространстве России. Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на один интересный нюанс в речи президента.
По ее словам, в официальном Telegram-канале Кремля можно найти лишь два сообщения со словом "извинения". Причем оба связаны с Азербайджаном. Прошлый был опубликован в конце сентября прошлого года и посвящен телефонным переговорам Путина и Алиева, в которых азербайджанский лидер принес извинения российскому за трагическую гибель солдат российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Он пообещал провести расследование и наказать всех виновных в случившемся.
Согласно официальным заявлениям Казахстана и Азербайджана, крушение самолета произошло из-за "внешнего воздействия", однако полностью обстоятельства случившегося не установлены. Во время беседы с Алиевым глава России указывал, что в момент предполагаемого инцидента воздушное пространство над Грозным, Моздоком и Владиковказом подверглось атаке со стороны вражеских беспилотников.
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