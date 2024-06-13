В ЦБ РФ объяснили порядок установления курсов доллара и евро

Регулятор пояснил, как теперь будут устанавливать стоимость валюты

Курс доллара и евро будет определяться на основе данных, полученных от банков после заключения операций на внебиржевом валютном рынке. Его намерены озвучивать каждый рабочий день в 15:30, сообщил регулятор. На такие меры пошли после того, как "Московская биржа" попала под санкции Минфина США.

Как объяснили в ЦБ РФ, граждане будут иметь возможность покупать и продавать иностранную валюту через частные банковские организации, несмотря на прекращение операций "Мосбиржи" по покупке доллара и евро. Все накопления на счетах останутся сохранными.

Регулятор пояснил, что резервный способ установления курсов доллара и евро определен в связи с указом от 2022 года. С тех пор расчеты стоимости иностранных валют проводились в том числе на основе данных, полученных внебиржевых торгов – отклонения курсов по различным методикам подчета были незначительными.

"Среднее отклонение с 01.01.2023 до 11.06.2024 для доллара США составило 0,01%, для евро – 0,03%", – сказано в сообщении.

В связи с такой ситуацией в ЦБ отметили, что данные с внебиржевых торгов можно считать репрезентативными – то есть отражающими реалии обменного валютного курса на внутреннем рынке.

После введения санкций против "Мосбиржи" в некоторых обменных пунктах курс доллара достигал 215 рублей. Сейчас официальная стоимость американской валюты составляет 89 рублей, хотя некоторые банки подняли ее до 100 рублей.