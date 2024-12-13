ШОУ-БИЗНЕС

ЖИЗНЬ

ПОЛИТИКА

ГОРОСКОПЫ

НОВОСТИ КРЫМА

ЭКОНОМИКА

ПРОИСШЕСТВИЯ

САД И ОГОРОД

РЕЦЕПТЫ

Путин утвердил закон о сокрытии данных о госорганах при военном положении

Путин принял важное решение по военному положению в России
Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Президент подписал новый указ

В период военного положения российские органы всех уровней, включая прокуратуру и следствие, смогут ограничивать доступ к сведениям об их работе. Соответствующие изменения в действующий закон внес Владимир Путин.

Согласно новой правовой норме, Верховный суд, Генпрокуратура, Следственный комитет и другие получат возможность не раскрывать определенную информацию на территориях, где введено военное положение.

В сопроводительных материалах к закону указано, что его основная цель – усилить безопасность работы государственных органов в условиях военного положения в свете "существующих реалий, связанных с ведением СВО". 

Напомним, с 2022 года военное положение действует на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Владимир Путин принял решение разместить комплекс "Орешник" на территории Белоруссии.

Роман ИГНАТОВ |
Источник: Официальное опубликование правовых актов
По теме
Выбор редакции
Рекомендуем

Генсек НАТО восхитился успехами России в зоне СВО

Он призвал партнеров как можно скорее догнать Москву в военной отрасли

Белоруссия накинулась на Россию: "Фейковый вброс"

Скандал произошел из-за сыра

В России сделали важное заявление по переговорам с Украиной

В Москве указали на полную готовность к диалогу

Выбор читателей