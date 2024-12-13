Путин утвердил закон о сокрытии данных о госорганах при военном положении
В период военного положения российские органы всех уровней, включая прокуратуру и следствие, смогут ограничивать доступ к сведениям об их работе. Соответствующие изменения в действующий закон внес Владимир Путин.
Согласно новой правовой норме, Верховный суд, Генпрокуратура, Следственный комитет и другие получат возможность не раскрывать определенную информацию на территориях, где введено военное положение.
В сопроводительных материалах к закону указано, что его основная цель – усилить безопасность работы государственных органов в условиях военного положения в свете "существующих реалий, связанных с ведением СВО".
Напомним, с 2022 года военное положение действует на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Владимир Путин принял решение разместить комплекс "Орешник" на территории Белоруссии.
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