Путин утвердил закон о сокрытии данных о госорганах при военном положении

Президент подписал новый указ

В период военного положения российские органы всех уровней, включая прокуратуру и следствие, смогут ограничивать доступ к сведениям об их работе. Соответствующие изменения в действующий закон внес Владимир Путин.

Согласно новой правовой норме, Верховный суд, Генпрокуратура, Следственный комитет и другие получат возможность не раскрывать определенную информацию на территориях, где введено военное положение.

В сопроводительных материалах к закону указано, что его основная цель – усилить безопасность работы государственных органов в условиях военного положения в свете "существующих реалий, связанных с ведением СВО".

Напомним, с 2022 года военное положение действует на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Владимир Путин принял решение разместить комплекс "Орешник" на территории Белоруссии.